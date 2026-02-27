Kugelstoß-Star Ogunleye stößt 20,37 m – DM-Hattrick in Dortmund

SID 27.02.2026 • 20:54 Uhr Mit 20,37 m siegt die Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye bei der Hallen-DM in Dortmund.

Yemisi Ogunleye schlug vor Freude ein Rad und sprang mehrmals glücklich in die Luft: Die Kugelstoß-Olympiasiegerin hat in der Halle mit persönlicher Bestleistung ihren dritten DM-Titel in Serie abgeräumt und auf dem Weg zur WM weiter Selbstvertrauen gesammelt. In Dortmund glänzte die 27-Jährige mit 20,37 m, Zweite wurde Katharina Maisch (18,73) vor Julia Ritter (18,13).

Ogunleye krönt Titelverteidigung mit persönlicher Bestweite

„Die Meisterschaften sind immer etwas Besonderes. Das Ziel war die Titelverteidigung, das habe ich geschafft“, sagte Ogunleye am WDR-Mikrofon - dazu die persönliche Bestleistung im fünften Versuch: „Das ist mehr, als ich mir heute erhofft hatte.“ Ihre bisherige Bestmarke hatte sie mit 20,27 m vor einem Jahr ebenfalls in Dortmund aufgestellt.

