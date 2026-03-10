10.000 Meter: Abdilaahi knackt nächsten Baumann-Rekord

SID 29.03.2026 • 09:52 Uhr Der Kölner unterbietet innerhalb eines Jahres gleich zwei Rekorde von der Lauf-Legende.

Mohamed Abdilaahi (Köln) hat beim Laufmeeting „The Ten“ in den USA einen neuen deutschen Rekord über die 10.000 Meter aufgestellt. Im kalifornischen San Juan Capistrano gewann der 27-Jährige das Rennen in 26:56,58 Minuten, damit unterbot Abdilaahi den alten Rekord von Leichtathletik-Legende Dieter Baumann (27:21,53 Minuten) vom 5. April 1997 um fast 25 Sekunden.

„Ich bin megahappy und einfach dankbar, dass es so gut funktioniert hat“, sagte Abdilaahi: „Ich komme jetzt langsam in meine Prime. Mega, dass ich gewinnen konnte“.

Abdilaahi, der für Cologne Athletics startet, schnappte sich damit innerhalb eines Jahres gleich zwei Rekorde Baumanns. Erst im Juli 2025 hatte er beim Diamond-League-Meeting in Monaco mit 12:53,63 Minuten eine deutsche Bestzeit über 5000 Meter aufgestellt. Die alte Marke hatte Olympiasieger Baumann am 13. August 1997 (12:54,70) gesetzt.

In den USA siegte Abdilaahi knapp vor dem Australier Ky Robinson. Dritter wurde der Niederländer Mike Foppen. Auch Frederik Ruppert (LAV Stadtwerke Tübingen) überzeugte. Der 29-Jährige verpasste bei seinem Debüt über die 10.000 Meter die Baumann-Bestmarke mit 27:24,53 Minuten nur knapp und wurde Achter. Der dritte deutsche Teilnehmer Aaron Bienenfeld (Düsseldorf Athletics) war nach 28:11,23 Minuten als 16. im Ziel.