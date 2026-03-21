Duplantis fliegt zum nächsten WM-Gold

SID 21.03.2026 • 21:11 Uhr Ohne erneute Weltrekord-Show holt der Stabhochsprung-Star Armand Duplantis bei den Titelkämpfen in Polen sein viertes Hallen-Gold in Serie.

Ohne erneuten Angriff auf seinen Weltrekord hat Stabhochsprung-Superstar Armand Duplantis bei der Hallen-WM in Torun zum vierten Mal in Serie den Titel gewonnen. In Polen übersprang der Schwede im ersten Versuch 6,25 m und deklassierte erneut die Konkurrenz – an dem Ort, wo seine Bestmarken-Jagd einst ihren Anfang nahm.

In Torun hatte Duplantis vor über sechs Jahren seine sensationelle Reise in neue Sphären begonnen. Am 8. Februar 2020 übersprang der damals 20-Jährige 6,17 m und damit erstmals eine Weltrekordhöhe, am Samstagabend verzichtete er auf den nächsten Versuch.

Zuletzt hatte er am 12. März beim „Mondo Classic“ in seiner Heimat Uppsala die Bestmarke zum 15. Mal nach oben geschraubt, wo er 6,31 m bewältigte. Seit nunmehr 44 Wettkämpfen in Serie ist „Mondo“ ungeschlagen, Silber ging an Emmanouil Karalis (Griechenland/6,05) vor Kurtis Marschall aus Australien (6,00).

Ehammer stürmt zum Weltrekord-Gold im Siebenkampf

Im Siebenkampf sorgte der Schweizer Simon Ehammer für Furore. Mit 6670 Punkten stellte der 26-Jährige bei seinem zweiten WM-Triumph einen Weltrekord auf, Ehammer knackte die bisherige Bestmarke des US-Amerikaners Ashton Eaton (6645) von der Hallen-WM 2012 in Istanbul. Der deutsche Starter Manuel Eitel (Ulm) belegte mit 5818 Zählern den neunten Rang, Silber und Bronze gingen an das US-Duo Heath Baldwin (6337) and Kyle Garland (6245).

Die deutsche Sprint-Hoffnung Philina Schwartz (Berlin) verpasste derweil den Einzug ins Finale über 60 m. Im Halbfinale lief die 19 Jahre alte deutsche Hallenmeisterin 7,20 Sekunden und qualifizierte sich nicht für den Endkampf um die Medaillen. Im Vorlauf war Schwartz mit 7,18 Sekunden in die Vorschlussrunde gesprintet.

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