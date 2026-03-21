Schweizer mit Weltrekord im Siebenkampf

SID 21.03.2026 • 21:38 Uhr Simon Ehammer erlebte bei der Hallen-WM einen unglaublichen Tag. Der Schweizer stellt einen neuen Weltrekord im Siebenkampf auf.

Was für eine Leistung von Simon Ehammer. Der Schweizer sorgte im Siebenkampf bei der Hallen-WM in Torun für Furore und stellte einen neuen Weltrekord auf.

Mit 6670 Punkten knackte der 26-Jährige bei seinem zweiten WM-Triumph die bisherige Bestmarke des US-Amerikaners Ashton Eaton (6645) von der Hallen-WM 2012 in Istanbul.

Der deutsche Starter Manuel Eitel (Ulm) belegte mit 5818 Zählern den neunten Rang, Silber und Bronze gingen an das US-Duo Heath Baldwin (6337) and Kyle Garland (6245).

Hallen-WM: Duplantis dominiert erneut

Ohne erneuten Angriff auf seinen Weltrekord hat Stabhochsprung-Superstar Armand Duplantis zum vierten Mal in Serie den Titel gewonnen. In Polen übersprang der Schwede im ersten Versuch 6,25 m und deklassierte erneut die Konkurrenz – an dem Ort, wo seine Bestmarken-Jagd einst ihren Anfang nahm.

In Torun hatte Duplantis vor über sechs Jahren seine sensationelle Reise in neue Sphären begonnen. Am 8. Februar 2020 übersprang der damals 20-Jährige 6,17 m und damit erstmals eine Weltrekordhöhe, am Samstagabend verzichtete er auf den nächsten Versuch. Zuletzt hatte er am 12. März beim „Mondo Classic“ in seiner Heimat Uppsala die Bestmarke zum 15. Mal nach oben geschraubt, wo er 6,31 m bewältigte. Seit nunmehr 44 Wettkämpfen in Serie ist „Mondo“ ungeschlagen, Silber ging an Emmanouil Karalis (Griechenland/6,05) vor Kurtis Marschall aus Australien (6,00).

Schwartz verpasst Finale

Die deutsche Sprint-Hoffnung Philina Schwartz (Berlin) verpasste derweil den Einzug ins Finale über 60 m. Im Halbfinale lief die 19 Jahre alte Hallenmeisterin 7,20 Sekunden und qualifizierte sich als 16. nicht für den Kampf um die Medaillen. Im Vorlauf war Schwartz mit 7,18 Sekunden in die Vorschlussrunde gesprintet. Gold ging an die Italienerin Zaynab Dosso in 7,00 Sekunden vor Jacious Sears (USA) und 100m-Olympiasiegerin Julien Alfred (St. Lucia/beide 7,03).