Deutsches Lauf-Ass übertrifft sich selbst

Nächster deutscher Rekord für Amanal Petros: Das Lauf-Ass aus Hannover hat beim Halbmarathon in Berlin seine eigene Bestzeit auf 59:22 Minuten verbessert.
Lauf-Ass übertrifft sich selbst
Damit war der Marathon-Vizeweltmeister am Sonntag neun Sekunden schneller als vor einem Jahr an gleicher Stelle, als er als erster Deutscher unter der Marke von einer Stunde geblieben war.
Lauf-Ass Petros setzte sich ambitioniertes Ziel
Petros, der im Vorfeld auf eine Zeit um 59:00 Minuten gehofft hatte, kam am Brandenburger Tor als Dritter ins Ziel, den Sieg sicherte sich in einem Fotofinish der Kenianer Andrea Kiptoo vor seinem Landsmann Dennis Kipkemoi (beide 59:11 Minuten).
Neben dem deutschen Halbmarathon-Rekord hält Petros auch die nationale Bestmarke über die klassischen 42,195 km. Nur drei Monate nach seinem WM-Coup von Tokio war der 30-Jährige im Dezember in Valencia in 2:04:03 Stunden satte 53 Sekunden unter dem alten Rekord von Samuel Fitwi geblieben.
Beim Sieg von Likina Amebaw aus Äthiopien (1:05:07 Stunden) kam Esther Pfeiffer (1:07:25/Düsseldorf) als beste Deutsche auf Rang fünf. Gesa Felicitas Krause (Trier) landete nach 1:08:59 Stunden auf Platz 13.