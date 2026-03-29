Deutsches Lauf-Ass übertrifft sich selbst

SID 29.03.2026 • 11:46 Uhr In Berlin legt Marathon-Vizeweltmeister Amanal Petros das nächste Rekordrennen hin.

Nächster deutscher Rekord für Amanal Petros: Das Lauf-Ass aus Hannover hat beim Halbmarathon in Berlin seine eigene Bestzeit auf 59:22 Minuten verbessert.

Damit war der Marathon-Vizeweltmeister am Sonntag neun Sekunden schneller als vor einem Jahr an gleicher Stelle, als er als erster Deutscher unter der Marke von einer Stunde geblieben war.

Lauf-Ass Petros setzte sich ambitioniertes Ziel

Petros, der im Vorfeld auf eine Zeit um 59:00 Minuten gehofft hatte, kam am Brandenburger Tor als Dritter ins Ziel, den Sieg sicherte sich in einem Fotofinish der Kenianer Andrea Kiptoo vor seinem Landsmann Dennis Kipkemoi (beide 59:11 Minuten).

Neben dem deutschen Halbmarathon-Rekord hält Petros auch die nationale Bestmarke über die klassischen 42,195 km. Nur drei Monate nach seinem WM-Coup von Tokio war der 30-Jährige im Dezember in Valencia in 2:04:03 Stunden satte 53 Sekunden unter dem alten Rekord von Samuel Fitwi geblieben.