Kugelstoß: Ogunleye verpasst Hallen-WM-Medaille – Rang 5 in Torun

SID 20.03.2026 • 22:08 Uhr Die 27-Jährige kommt nicht an ihre Bestleistung heran - und verpasst eine Medaille.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat eine Medaille bei der Hallen-WM im polnischen Torun verpasst. Die 27-Jährige kam mit 19,46 Metern am Freitag beim Sieg der überragenden US-Amerikanerin Chase Jackson (20,14) auf den fünften Platz. Auf Bronze fehlten der Mannheimerin in der Kujawsko-Pomorska Arena am Ende 29 Zentimeter.

Blick voraus: Ogunleye kündigt Sommer-Angriff an

„Es war heute die Zeit einer anderen Athletin. Das gehört zum Sport dazu. Das Ergebnis wird jetzt verarbeitet, abgehakt und dann geht’s in die Sommersaison“, sagte Ogunleye: „Wir gehen mit einem guten Gefühl raus und mit dem Wissen, dass ich im Sommer wieder neu angreifen kann.“

Glasgow-Silber glänzt, doch Medaillentraum platzt

Ogunleye hatte ihre Bestleistung zuletzt bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund auf 20,37 m geschraubt und sich Medaillenchancen ausgerechnet: „Das ist nie ausgeschlossen.“ Nach einem starken ersten Stoß konnte sie aber nicht mehr nachlegen. Bei der Hallen-WM 2024 in Glasgow hatte sie Silber gewonnen.

Kugelstoß-Ergebnis: Maisch landet auf Rang zehn

Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge belegte mit 18,56 Metern den zehnten Rang. Silber ging an Titelverteidigerin Sarah Mitton (19,78) aus Kanada, den dritten Platz sicherte sich die Schwedin Axelina Johansson (19,75).

Farken verpasst Finalticket über 1500 Meter

Der WM-Sechste Robert Farken verpasste über 1500 m das Finale am Sonntag. In seinem Vorlauf kam der 28 Jahre alte Leipziger in 3:41,79 Minuten nur auf den fünften Rang.

Anthony rast zur 60-Meter-Sprintkrone

Der US-Amerikaner Jordan Anthony krönte sich derweil zum Sprintkönig über 60 m. Der 21-Jährige setzte sich in 6,41 Sekunden vor dem 100m-Olympiazweiten Kishane Thompson (6,45) aus Jamaika durch. Bronze sicherte sich Trayvon Brommel (USA/6,45).

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