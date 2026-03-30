Doping-Schock: EM-Silberstar Lazraq-Khlass vorerst gesperrt

SID 30.03.2026 • 11:58 Uhr Der Französin werden Verstöße gegen die Meldepflichten im Rahmen des Anti-Doping-Programms vorgeworfen.

Die französische Siebenkämpferin Auriana Lazraq-Khlass ist wegen Verstößen gegen die Meldepflichten im Rahmen des Anti-Doping-Programms vorläufig gesperrt worden. Dies teilte die in der Leichtathletik zuständige Athletics Integrity Unit (AIU) mit. Der 25-Jährigen droht nun eine Zwei-Jahres-Sperre.

Lazraq-Khlass nach EM-Silber abgestürzt