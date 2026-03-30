Doping-Schock: EM-Silberstar Lazraq-Khlass vorerst gesperrt

Die französische Siebenkämpferin Auriana Lazraq-Khlass ist wegen Verstößen gegen die Meldepflichten im Rahmen des Anti-Doping-Programms vorläufig gesperrt worden. Dies teilte die in der Leichtathletik zuständige Athletics Integrity Unit (AIU) mit. Der 25-Jährigen droht nun eine Zwei-Jahres-Sperre.
Siebenkämpferin wird gesperrt
Der Französin werden Verstöße gegen die Meldepflichten im Rahmen des Anti-Doping-Programms vorgeworfen.
Ärger für Auriana Lazraq-Khlass
© AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV
Lazraq-Khlass nach EM-Silber abgestürzt
Lazraq-Khlass hatte 2024 in Rom überraschend EM-Silber gewonnen, bei den folgenden Olympischen Sommerspielen in Paris belegte sie Platz 16. Ein Jahr später reichte es bei der WM in Tokio nur zum 18. Rang.