Erste Hallen-WM 2028 in Indien fix – Coe verkündet Coup

SID 19.03.2026 • 14:42 Uhr Das bevölkerungsreichste Land der Erde richtet erstmals eine Weltmeisterschaft in der olympischen Kernsportart aus.

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics richtet 2028 erstmals eine Weltmeisterschaft in Indien aus. Wie Präsident Sebastian Coe am Donnerstag bekannt gab, wird die Hallen-WM in zwei Jahren im ostindischen Bundesstaat Odisha stattfinden. Für 2030 wählte der Verband Kasachstans Hauptstadt Astana als Gastgeber aus.

Coe sieht glänzende Zukunft für die Hallen-WM

„Die Zukunft der Hallenweltmeisterschaften in der Leichtathletik ist vielversprechend und gesichert“, sagte Coe einen Tag vor Beginn der Hallen-WM im polnischen Torun.

Indien schmiedet Olympia-Plan für 2036

Für Indien ist die Ausrichtung einer WM in der olympischen Kernsportart Leichtathletik ein weiterer Schritt im Bewerbungsprozess für die Olympischen Spiele 2036. Austragungsort der Hallen-WM könnte Odishas Hauptstadt Bhubaneswar sein. Größere Wirkung auf dem Weg Richtung Olympia haben allerdings die Commonwealth Games 2030, die in der Millionenstadt Ahmedabad ausgetragen werden.

Coe unterstreicht Indiens Ausrichter-Ambitionen