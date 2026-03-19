Erste Hallen-WM 2028 in Indien fix – Coe verkündet Coup

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics richtet 2028 erstmals eine Weltmeisterschaft in Indien aus. Wie Präsident Sebastian Coe am Donnerstag bekannt gab, wird die Hallen-WM in zwei Jahren im ostindischen Bundesstaat Odisha stattfinden. Für 2030 wählte der Verband Kasachstans Hauptstadt Astana als Gastgeber aus.
Hallen-WM 2028 in Indien.
Coe sieht glänzende Zukunft für die Hallen-WM
„Die Zukunft der Hallenweltmeisterschaften in der Leichtathletik ist vielversprechend und gesichert“, sagte Coe einen Tag vor Beginn der Hallen-WM im polnischen Torun.
Indien schmiedet Olympia-Plan für 2036
Für Indien ist die Ausrichtung einer WM in der olympischen Kernsportart Leichtathletik ein weiterer Schritt im Bewerbungsprozess für die Olympischen Spiele 2036. Austragungsort der Hallen-WM könnte Odishas Hauptstadt Bhubaneswar sein. Größere Wirkung auf dem Weg Richtung Olympia haben allerdings die Commonwealth Games 2030, die in der Millionenstadt Ahmedabad ausgetragen werden.
Coe unterstreicht Indiens Ausrichter-Ambitionen
Bereits bei der Vergabe der alle vier Jahre stattfindenden Multisportveranstaltung des Commonwealths hatte der Brite Coe gesagt, Indien habe „Interesse an der Ausrichtung großer internationaler Leichtathletikveranstaltungen und den langfristigen Anspruch, eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft – und eines Tages die Olympischen Spiele – auszurichten“.