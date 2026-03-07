Leichtathletik: Kerley für zwei Jahre gesperrt

SID 07.03.2026 • 06:45 Uhr Der einstige Weltmeister durfte bereits seit dem vergangenen Jahr nicht mehr starten. Ob er das überhaupt noch plant, ist allerdings offen.

Der einstige 100-Meter-Weltmeister Fred Kerley ist wegen Vergehen gegen die Anti-Doping-Richtlinien mit einer zweijährigen Sperre belegt worden. Das teilte die in der Leichtathletik zuständige Athletics Integrity Unit (AIU) mit. Der 30-Jährige war bereits seit August 2025 vorläufig suspendiert, ihm wird in drei Fällen der Verstoß gegen Meldepflichten vorgeworfen. Die bisherige Sperre wird angerechnet, Kerley ist damit bis August 2027 gesperrt.

Allerdings ist ohnehin fraglich, ob der Amerikaner seine Karriere in der Leichtathletik fortsetzen wird. Kerley, der über die 100 Meter Olympia-Silber (2020) und -Bronze (2024) gewann, will an der ersten Ausgabe der Enhanced Games teilnehmen. Diese "Dopingspiele" sollen im Mai in Las Vegas stattfinden. Kerley war der erste Leichtathlet, der seine Zusage gegeben hatte. Teilnehmende dürfen dort leistungssteigernde Mittel einnehmen, die bei offiziellen Wettkämpfen verboten sind.