Hallen-WM: Mahutschich fliegt zu Gold – Onnen patzt

SID 20.03.2026 • 13:28 Uhr Die Weltrekordlerin aus der Ukraine ist bei der Hallen-WM nicht zu schlagen, Imke Onnen landet auf Platz acht.

Hochspringerin Imke Onnen (Köln) hat beim Triumph von Weltrekordhalterin Jaroslawa Mahutschich bei der Hallen-WM in Torun eine Top-Platzierung verpasst. Während sich die Olympiasiegerin aus der Ukraine mit 2,01 m ihre nächste Goldmedaille abholte, kam Onnen nicht über 1,89 m und Platz acht hinaus. Die Saisonbestleistung der 31-Jährigen von 1,93 m hätte zu Platz fünf reichen können.

Mahutschich souverän – dreifaches Silber bei 1,99 m

Mahutschich, die 2024 mit 2,10 m Weltrekord gesprungen war, überquerte alle Höhen bis 2,01 m im ersten Versuch – erst danach scheiterte die 24-Jährige dreimal an 2,06 m. Kurios: Es gab drei Silbermedaillen. Sowohl Tokio-Olympiasiegerin Nicola Olyslagers aus Australien, die Serbin Angelina Topic als auch Julija Lewtschenko (Ukraine) übersprangen 1,99 m und leisteten sich die gleiche Anzahl an Fehlversuchen.

Nur 14 Deutsche in Torun – Mihambo sagt ab