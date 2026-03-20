Hallen-WM Hochsprung: Mahutschich holt Gold – Onnen patzt

SID 20.03.2026 • 14:18 Uhr Die Weltrekordlerin aus der Ukraine ist bei der Hallen-WM nicht zu schlagen, Imke Onnen landet auf Platz acht.

Hochspringerin Imke Onnen (Köln) hat beim Triumph von Weltrekordhalterin Jaroslawa Mahutschich bei der Hallen-WM in Torun eine Top-Platzierung verpasst. Während sich die Olympiasiegerin aus der Ukraine mit 2,01 m ihre nächste Goldmedaille abholte, kam Onnen nicht über 1,89 m und Platz acht hinaus. Die Saisonbestleistung der 31-Jährigen von 1,93 m hätte zu Platz fünf reichen können.

Mahutschich dominiert, Dreifach-Silber sorgt für Kuriosum

Mahutschich, die 2024 mit 2,10 m Weltrekord gesprungen war, überquerte alle Höhen bis 2,01 m im ersten Versuch – erst danach scheiterte die 24-Jährige dreimal an 2,06 m. Kurios: Es gab drei Silbermedaillen. Sowohl Tokio-Olympiasiegerin Nicola Olyslagers aus Australien, die Serbin Angelina Topic als auch Julija Lewtschenko (Ukraine) übersprangen 1,99 m und leisteten sich die gleiche Anzahl an Fehlversuchen.

Fan-Power in Torun beflügelt Mahutschich

„Torun ist eine Stadt, in die viele Ukrainer nach dem Ausbruch des Krieges in unserer Heimat gezogen sind, aber ich war wirklich überrascht, wie viele Fans hierhergekommen sind, um mich zu unterstützen“, sagte Mahutschich: „Es war unglaublich. Sie haben mir viel Energie und Motivation gegeben, die Latte noch einmal höher zu legen, obwohl ich bereits die Goldmedaille gewonnen hatte.“

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