Doping! Topstar wird lange gesperrt

SID 30.03.2026 • 15:01 Uhr Kenia bleibt in Sachen Doping eine schwer belastete Nation - nun muss wieder ein Langstreckenstar lange pausieren.

Der kenianische Marathon-Star Albert Korir ist nach einem positiven Dopingtest für fünf Jahre gesperrt worden.

Dies teilte die in der Leichtathletik zuständige Athletics Integrity Unit (AIU) mit. Beim Sieger des New-York-Marathons von 2021 war in einer Probe EPO nachgewiesen worden.

Nächster Doping-Skandal bei Kenias Läufern

Der Fall des 31-Jährigen ist der nächste Skandal in einer schier endlosen Reihe unter Kenias Langstrecken-Assen.

Anfang März hatte die nationale Anti-Doping-Agentur des afrikanischen Landes mitgeteilt, dass 27 Athletinnen und Athleten wegen entsprechender Verstöße vorläufig suspendiert wurden.

Zu den Suspendierten gehörte Rita Jeptoo, die frühere Boston- und Chicago-Siegerin. Im Oktober wurde zudem Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich für drei Jahre gesperrt.