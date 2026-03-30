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Doping! Topstar wird lange gesperrt

Doping! Topstar wird lange gesperrt

Kenia bleibt in Sachen Doping eine schwer belastete Nation - nun muss wieder ein Langstreckenstar lange pausieren.
Gesperrt: Albert Korir
Gesperrt: Albert Korir
© GETTY/AFP/SID/SARAH STIER
SID
Kenia bleibt in Sachen Doping eine schwer belastete Nation - nun muss wieder ein Langstreckenstar lange pausieren.

Der kenianische Marathon-Star Albert Korir ist nach einem positiven Dopingtest für fünf Jahre gesperrt worden.

Dies teilte die in der Leichtathletik zuständige Athletics Integrity Unit (AIU) mit. Beim Sieger des New-York-Marathons von 2021 war in einer Probe EPO nachgewiesen worden.

Nächster Doping-Skandal bei Kenias Läufern

Der Fall des 31-Jährigen ist der nächste Skandal in einer schier endlosen Reihe unter Kenias Langstrecken-Assen.

Anfang März hatte die nationale Anti-Doping-Agentur des afrikanischen Landes mitgeteilt, dass 27 Athletinnen und Athleten wegen entsprechender Verstöße vorläufig suspendiert wurden.

Zu den Suspendierten gehörte Rita Jeptoo, die frühere Boston- und Chicago-Siegerin. Im Oktober wurde zudem Marathon-Weltrekordlerin Ruth Chepngetich für drei Jahre gesperrt.

Seit 2017 wurden bereits mehr als 140 kenianische Athleten und damit mehr als aus jedem anderen Land von der Athletics Integrity Unit (AIU) suspendiert.

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