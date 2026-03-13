Hallen-WM Torun: Ogunleye führt starkes DLV-Team an

SID 13.03.2026 • 16:53 Uhr Nur ein kleines deutsches Aufgebot geht im polnischen Torun an den Start.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye führt das deutsche Aufgebot für die Hallen-WM in Torun an. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nominierte 13 Athletinnen und Athleten für die Titelkämpfe in Polen vom 20. bis 22. März.

Ogunleye und Farken im Fokus – Sprinter sowie Mihambo fehlen

Neben Ogunleye, die 2024 bei der Hallen-WM in Glasgow Silber geholt hatte und derzeit Nummer drei der weltweiten Indoor-Jahresbestenliste ist, geht Robert Farken als WM-Sechster über 1500 m aussichtsreich ins Rennen. Die deutschen Sprinter verzichten im Hinblick auf die Sommersaison auf den Start in Torun. Auch Top-Weitspringerin Malaika Mihambo fehlt in Polen.

Bügner setzt auf Mix aus Routine und Talent – Torun als nächster Härtetest

„Die Hallen-WM ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur EM im Sommer in Birmingham. Unser Team ist ein guter Mix aus jungen und erfahrenen Athletinnen und Athleten. Alle Starterinnen und Starter blicken bereits auf eine erfolgreiche Hallensaison zurück und wollen in Torun nochmals eine Schippe draufpacken“, sagte Jörg Bügner, DLV-Vorstand Leistungssport. Bei der Hallen-WM 2025 in Nanjing/China hatte Mehrkämpfer Till Steinforth mit Bronze die einzige deutsche Medaille geholt.

Das deutsche Team für die Hallen-WM in Torun:

MÄNNER

800 Meter: Malik Skupin-Alfa (LG Offenburg), Alexander Stepanov (VfL Sindelfingen)

1500 Meter: Robert Farken (SG Motor Gohlis-Nord Leipzig)

Weitsprung: Luka Herden (LG Brillux Münster)

Siebenkampf: Manuel Eitel (SSV Ulm 1846)

FRAUEN

60 Meter: Philina Schwartz (Berlin Athletics Capital Club)

1500 Meter: Nele Weßel (Königsteiner LV)

60 Meter Hürden: Ricarda Lobe (MTG Mannheim), Marlene Meier (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Hochsprung: Imke Onnen (Cologne Athletics)