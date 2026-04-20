Anti-Doping: Indien jetzt Hoch-Risiko-Land

SID 20.04.2026 • 12:46 Uhr Indiens Leichtathleten um Speerwurf-Star Neeraj Chopra müssen strengere Anti-Doping-Auflagen erfüllen.

Indiens Leichtathleten um Speerwurfstar Neeraj Chopra (28) sind von der unabhängigen Integritätskommission (AIU) des Weltverbandes World Athletics auf eine Liste mit Ländern aufgenommen worden, in denen ein „extrem hohes“ Dopingrisiko besteht.

Der indische Leichtathletik-Verband (AFI) wurde aus der Kategorie B in die Kategorie A hochgestuft, wie es am Montag in einer Mitteilung hieß. Indische Athleten müssen nun strengere Anti-Doping-Auflagen erfüllen.

Indien: „Anti-Doping-Programm“ unterentwickelt

Neben Indien werden auch Länder wie Russland, Belarus, Äthiopien, Kenia, Nigeria oder die Ukraine von der AIU in Kategorie A geführt.

„Die Doping-Situation in Indien ist seit langem mit hohem Risiko behaftet, und leider steht die Qualität des nationalen Anti-Doping-Programms in keinem Verhältnis zum Doping-Risiko“, sagte der AIU-Vorsitzender David Howman.