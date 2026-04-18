Deutsches Highlight! Konstanze Klosterhalfen verbessert Rekord

Beim traditionsreichen Straßenrennen im spanischen Laredo ist es zu einem außergewöhnlichen Abend aus deutscher und europäischer Sicht gekommen: Konstanze Klosterhalfen verbesserte ihren deutschen Rekord über 10 Kilometer deutlich.
Klosterhalfen legt Rekordlauf hin
Konstanze Klosterhalfen verbessert ihre eigene Bestmarke und damit auch einen deutschen Rekord. Es ist nicht das einzige Highlight des Rennens.
Konstanze Klosterhalfen sorgt für ein deutsches Highlight
© IMAGO/Beautiful Sports
In 30:36 Minuten unterbot die 29-Jährige ihre eigene Bestmarke, die sie vor einem Jahr an gleicher Stelle aufgestellt hatte, um zehn Sekunden.
Nicht nur Klosterhalfen kann glänzen
Doch damit nicht genug: Auch Esther Pfeiffer blieb in 30:44 Minuten noch unter der alten Rekordzeit von „Koko“ – ein ungewöhnliches Szenario, bei dem gleich zwei deutsche Läuferinnen innerhalb eines Rennens unter der bisherigen nationalen Bestmarke bleiben.
An der Spitze des Feldes setzte Clara Lukan ein Ausrufezeichen. Die Slowenin gewann das Rennen in 29:49 Minuten und schrieb damit Laufgeschichte: Als erste Europäerin blieb sie über die 10 Kilometer auf der Straße unter der prestigeträchtigen 30-Minuten-Marke.