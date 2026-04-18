Deutsches Highlight! Konstanze Klosterhalfen verbessert Rekord

Johannes Fischer 18.04.2026 • 23:01 Uhr Konstanze Klosterhalfen verbessert ihre eigene Bestmarke und damit auch einen deutschen Rekord. Es ist nicht das einzige Highlight des Rennens.

Beim traditionsreichen Straßenrennen im spanischen Laredo ist es zu einem außergewöhnlichen Abend aus deutscher und europäischer Sicht gekommen: Konstanze Klosterhalfen verbesserte ihren deutschen Rekord über 10 Kilometer deutlich.

In 30:36 Minuten unterbot die 29-Jährige ihre eigene Bestmarke, die sie vor einem Jahr an gleicher Stelle aufgestellt hatte, um zehn Sekunden.

Nicht nur Klosterhalfen kann glänzen

Doch damit nicht genug: Auch Esther Pfeiffer blieb in 30:44 Minuten noch unter der alten Rekordzeit von „Koko“ – ein ungewöhnliches Szenario, bei dem gleich zwei deutsche Läuferinnen innerhalb eines Rennens unter der bisherigen nationalen Bestmarke bleiben.