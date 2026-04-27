Fabelrekord im Marathon: Doping-Experte ordnet ein

SID 27.04.2026 • 11:52 Uhr Der Wissenschaftler Fritz Sörgel hält den Fabel-Weltrekord des Kenianers Sabastian Sawe für realistisch und nennt einen früheren Super-Sprinter als "bestes Beispiel".

Sabastian Sawe ist mit seinen 1:59:30 Stunden von London in eine neue Marathon-Dimension vorgestoßen. Doping-Experte Fritz Sörgel hält den neuen Fabel-Weltrekord trotz aufkommender Zweifel für realistisch.

„Wenn ich diese Zeit sehe, stehe ich sprachlos davor. Aber ich sage auch ganz klar: Im jetzigen Stadium sind keine Zweifel angebracht, weil ich mir diese Leistung erklären kann“, sagte Sörgel dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Montag.

Sawe unterbietet Marathon-Weltrekord

Sawe wurde am Sonntag in London zum ersten Mann, der in einem offiziellen Wettkampf einen Marathon unter der Zwei-Stunden-Marke absolvierte. Der 31 Jahre alte Kenianer pulverisierte den alten Weltrekord seines Landmanns Kelvin Kiptum aus dem Jahr 2023 um sagenhafte 65 Sekunden.

Sawes Trainer Claudio Berardelli erklärte die Leistung seines Schützlings anschließend mit dem hohen Trainingspensums seines Schützlings, mit den ultraleichten „Superschuh“ Adidas Pro Evo 3 mit einem Gewicht von unter 100 Gramm, mit der Verwendung eines speziellen Kohlenhydrat-Gels – und mit dem Verzehr von Honigbroten zum Frühstück vor dem Rennen.

Optimierte Trainingsmethoden als Erfolgsfaktor

„Die Erklärung mit Honigbroten ist natürlich Quatsch, das wäre mir jedenfalls vollkommen neu“, sagte Sörgel, verwies aber auf jahrzehntelange Forschung.

„Die Trainingsmethoden sind ausgefeilt, die Technik hat sich massiv verbessert, und auch die Ernährung spielt eine große Rolle. Zudem ist die Physiologie und die Anatomie in bestimmten Herkunftsländern, aus denen diese fantastischen Leistungen kommen, sowie das perfekte Zusammenwirken des Sehnen- und Muskelapparates anders“, so der Nürnberger Pharmakologe und nennt den 100-Meter-Weltrekordler Usain Bolt als „bestes Beispiel. Die ganze Abstimmung hat sehr gut funktioniert bei ihm im Körper. Bis heute wurde bei ihm nichts gefunden. Auch in Nachproben, die heutzutage möglich sind, nicht.“

Sörgel erinnert an Bikilas Rekord

Sörgel erinnert zudem an Abebe Bikila aus Äthiopien, der am 10. September 1960 bei den Olympischen Spielen mit einer Zeit von 2:15 Stunden seinerzeit einen neuen Marathon-Weltrekord aufstellte.

„Er lief barfuß durch die Straßen von Rom. Jetzt, über 65 Jahre später, wurde die Zeit um eine gute Viertelstunde verbessert. Das halte ich für realistisch“, sagte Sörgel.