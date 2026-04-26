Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
TENNIS
EISHOCKEY
DFB-POKAL
CHAMPIONS LEAGUE
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
MEHR
Mehr
Leichtathletik>

Für den guten Zweck: Vettel glänzt bei London-Marathon

Vettel glänzt bei London-Marathon

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel bricht beim London-Marathon die Schallmauer für Hobbyläufer.
Sebastian Vettel konnte sich sportlich betätigen
© IMAGO/Michael Potts
SID
Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel bricht beim London-Marathon die Schallmauer für Hobbyläufer.

Auch knapp vier Jahre nach seinem Karriereende ist Sebastian Vettel noch in Topform. Der viermalige Formel-1-Weltmeister erreichte beim London-Marathon das Ziel in 2:59:08 Stunden.

Der 38-Jährige unterbot damit die für Hobbyläufer magische Drei-Stunden-Grenze – in einem Rennen, in dem der Kenianer Sebastian Sawe in 1:59:30 Stunden als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf die 42,195 km in weniger als zwei Stunden lief.

Vettel für den guten Zweck im Einsatz

Vettel war in London einer von zahlreichen Prominenten an der Startlinie, neben ihm wagten sich auch die britische Segellegende Sir Ben Ainsle und der frühere englische Fußball-Nationalmannschaftskapitän Tony Adams auf die Straßen der Weltstadt.

Vettel, der sich bereits als Rennfahrer für Umwelt- und Wohltätigkeitsbelange eingesetzt hatte, startete in London für zwei Benefiz-Organisationen (Brain & Spine Foundation und Grand Prix Trust).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite