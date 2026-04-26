Für den guten Zweck: Vettel glänzt bei London-Marathon

SID 26.04.2026 • 14:15 Uhr Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel bricht beim London-Marathon die Schallmauer für Hobbyläufer.

Auch knapp vier Jahre nach seinem Karriereende ist Sebastian Vettel noch in Topform. Der viermalige Formel-1-Weltmeister erreichte beim London-Marathon das Ziel in 2:59:08 Stunden.

Der 38-Jährige unterbot damit die für Hobbyläufer magische Drei-Stunden-Grenze – in einem Rennen, in dem der Kenianer Sebastian Sawe in 1:59:30 Stunden als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf die 42,195 km in weniger als zwei Stunden lief.

Vettel für den guten Zweck im Einsatz

Vettel war in London einer von zahlreichen Prominenten an der Startlinie, neben ihm wagten sich auch die britische Segellegende Sir Ben Ainsle und der frühere englische Fußball-Nationalmannschaftskapitän Tony Adams auf die Straßen der Weltstadt.