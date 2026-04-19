Halbmarathon Peking: Roboter rennt Weltrekord, schlägt Menschen

SID 19.04.2026 • 10:37 Uhr Maschinen auf zwei Beinen gewinnen das Rennen gegen Menschen - und unterbieten dabei auch den offiziellen Weltrekord.

Humanoide Roboter haben beim Halbmarathon in Peking am Sonntag für ein Novum gesorgt. Erstmals liefen Maschinen auf zwei Beinen schneller als der beste Mensch über die 21 Kilometer.

Der schnellste Roboter, ausgestattet mit einem autonomen Navigationssystem und im Auftrag der chinesischen Smartphone-Marke Honor am Start, benötigte 50:26 Minuten und war damit nicht nur schneller als der beste menschliche Teilnehmer, sondern auch als der offizielle Männer-Weltrekord (57:20).

Roboter und Menschen traten auf parallelen, strikt getrennten Strecken an, um Zusammenstöße zu vermeiden. Entlang der Strecke verfolgten zahlreiche Zuschauer das Rennen, bei dem hochentwickelte, futuristisch wirkende Modelle ebenso zu sehen waren wie deutlich einfachere Konstruktionen.

Roboter zeigen enorme Fortschritte

Im Vergleich zur Ausgabe 2025 machten die Maschinen enorme Fortschritte. Damals hatte der Siegerroboter noch mehr als zweieinhalb Stunden benötigt, zudem kam es zu zahlreichen Stürzen. In diesem Jahr bewegten sich die Roboter deutlich flüssiger, außerdem wuchs das Teilnehmerfeld von rund 20 auf mehr als 100 Teams.