Krieg: Top-Wettkampf verschoben

SID 08.04.2026 • 13:58 Uhr Das Meeting der weltbesten Leichtathleten soll nun am 19. Juni stattfinden - wenn es die Lage zulässt.

Der Auftakt der Diamond-League-Saison in Katar ist wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten verschoben worden. Das Meeting der weltbesten Leichtathleten in Doha soll statt am 8. Mai erst am 19. Juni stattfinden – sofern es „die Lage zulässt“, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Wegen der dann erwarteten Hitze wurde das Event zudem in das Khalifa International Stadium verlegt, dort lassen sich die Temperaturen regulieren.

Diamond League-Meeting in Doha verschoben

„Die Diamond League hat die Situation in Doha in den letzten Wochen genau beobachtet“, hieß es in der Erklärung: „Im Interesse der Sicherheit von Athleten und Zuschauern wurde nun beschlossen, das Meeting zu verschieben.“ Katar war in den vergangenen Wochen mehrfach Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen aus Iran geworden.

Die Diamond-League-Serie beginnt somit erst am 16. Mai im chinesische Shanghai. Der neue Termin für Doha liegt zwischen den Bislett Games in Oslo (10. Juni) und dem Meeting de Paris (28. Juni).

Zuletzt waren mehrere große Sportveranstaltungen im Nahen Osten aufgrund des Krieges abgesagt worden, darunter die für Mitte April geplanten Formel-1-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien. Auch das Fußballspiel Finalissima, bei dem Europameister Spanien am 27. März in Katar gegen Copa-América-Sieger Argentinien antreten sollte, wurde gestrichen.

Katar-GP verschoben, Dubai-Rennen bleibt