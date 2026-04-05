Olympiasiegerin heiratet NFL-Star

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat geheiratet.
Leichtathletik-Star heiratet Footballer
Die Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat den Footballprofi Tyler Mabry geheiratet.
Yemisi Ogunleye beim Wettkampf in Berlin
© AFP/SID/TOBIAS SCHWARZ
Das gab die 27-Jährige bei Instagram bekannt, neben einem Ring-Emoji veröffentlichte sie dort am Samstag fünf Fotos mit ihrem Partner, dem amerikanischen Football-Profi Tyler Mabry (29). Darauf ist Ogunleye mit Brautschleier und in einem weißen Kleid mit langer Schleppe zu sehen.
Glückwünsche fluten Social Media
Die freudigen Reaktionen bei Social Media ließen nicht lange auf sich warten.
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„Herzlichen Glückwunsch“, schrieb Sprint-Star Gina Lückenkemper und schickte dazu einen gerührten Smiley und ein Herz-Emoji. Mabry stand in der NFL zuletzt 2025 kurzzeitig bei den Carolina Panthers unter Vertrag.