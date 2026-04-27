World Relays 2027-Ticket: Lückenkemper sprintet in Botswana

SID 27.04.2026 • 14:50 Uhr Die Topsprinterin gewann 2024 bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille mit der 4x100m-Staffel.

Topsprinterin Gina Lückenkemper wird am Wochenende bei den World Relays in Gaborone/Botswana an den Start gehen. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Montag bekannt. Bei den Staffelwettbewerben in Afrika geht es am 2. und 3. Mai in sechs Wettbewerben um die Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2027. „Unser Ziel ist es, in möglichst vielen Wettbewerben das WM-Ticket für Peking klarzumachen“, sagte Bundestrainer Julian Reus.

DLV-Sprinter fehlen, Hoffnung bleibt

Sina Mayer (LAZ Zweibrücken), wie Lückenkemper WM-Dritte mit der 4×100-Meter-Staffel, wird im 28-köpfigen Aufgebot fehlen, weil sie nach einer Verletzung „noch nicht bei 100 Prozent“ sei. Auch Robin Ganter (MTG Mannheim), Julian Reichmann (TV Wattenscheid 01) sowie Elisa Lechleitner (LAZ Ludwigsburg) stehen nicht zur Verfügung. Laut Reus seien die letzten Leistungstests für die Sprinter jedoch „vielversprechend verlaufen“, sodass das DLV-Team „gut vorbereitet“ nach Botswana reist.

DLV bei World Relays komplett