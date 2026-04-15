Goldenes Oval Dresden: Lückenkemper jagt 100-m-Topzeit

SID 15.04.2026 • 11:31 Uhr Gina Lückenkemper startet beim Goldenen Oval in Dresden. Der Wettkampf gilt als Standortbestimmung für die Highlights im Sommer.

Die frühere Europameisterin Gina Lückenkemper wird beim Goldenen Oval in Dresden im 100-Meter-Sprint an den Start gehen. Nachdem bereits Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye ihr Kommen angekündigt hatten, bestätigte Lückenkemper ihre Teilnahme am Mittwoch.

Für Deutschlands schnellste Sprinterin ist das Meeting im Heinz-Steyer-Stadion am 31. Mai eine Standortbestimmung auf dem Weg zu den Deutschen Meisterschaften am 25./26. Juli in Bochum-Wattenscheid sowie zur EM in Birmingham (10. bis 16. August).

Lückenkemper jagt Zeit im Dresdner Oval

„Ich kenne das Dresdner Publikum und das Stadion ja schon von den Deutschen Meisterschaften 2025. Die Stimmung war super, darum habe ich richtig Bock, dort Ende Mai beim Goldenen Oval schnell zu rennen“, sagte Lückenkemper: „Ich will in Dresden eine gute Zeit anbieten, ein erstes Ausrufezeichen Richtung EM in Birmingham setzen.“