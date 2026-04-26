Hamburg Marathon: Fitwi rast zur PB – Sieg um Sekunden verpasst

Der ehemalige deutsche Rekordhalter Samuel Fitwi (Trier) hat den Sieg beim Marathon in Hamburg nur knapp verpasst. Der 30-Jährige lief in persönlicher Bestleistung nach 2:04:45 Stunden als Zweiter ins Ziel – 21 Sekunden hinter Othmane El Goumri aus Marokko.
Marathon: Fitwi verpasst Sieg in Hamburg knapp
Der ehemalige deutsche Rekordhalter rennt an der Elbe auf Platz zwei und verbessert seine persönliche Bestleistung um mehr als zehn Sekunden.
Schnell unterwegs: Samuel Fitwi (M.) in Hamburg
© picture-alliance/dpa/SID/Markus Tischler
Fitwi jubelt über Podium-Erfolg
„Ich bin sehr glücklich mit dem Podium“, sagte Fitwi, der bei herrlichem Sonnenschein an der Elbe seine alte Bestleistung um elf Sekunden verbessern konnte, im NDR: „Auf jeden Fall wird heute noch ein bisschen gefeiert. Ich bin sehr happy.“
Fitwi beendet 27-jährige Durststrecke
Nach 27 Jahren schaffte es Fitwi als erster deutscher Läufer wieder unter die Top-Drei in Hamburg, dieses Kunststück war zuletzt Carsten Eich 1999 ebenfalls mit Platz zwei gelungen.
Petros unterbietet Fitwis Marathon-Rekord
Fitwi war beim Marathon in Valencia 2024 in 2:04:56 Stunden deutschen Rekord gelaufen, Ende des Vorjahres verbesserte allerdings Vizeweltmeister Amanal Petros die nationale Bestmarke auf 2:04:03 Stunden. Petros war am Sonntag in London am Start.