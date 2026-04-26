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Hamburg Marathon: Fitwi rast zur PB – Sieg um Sekunden verpasst

Marathon: Fitwi verpasst Sieg in Hamburg knapp

Der ehemalige deutsche Rekordhalter rennt an der Elbe auf Platz zwei und verbessert seine persönliche Bestleistung um mehr als zehn Sekunden.
Schnell unterwegs: Samuel Fitwi (M.) in Hamburg
Schnell unterwegs: Samuel Fitwi (M.) in Hamburg
© picture-alliance/dpa/SID/Markus Tischler
SID
Der ehemalige deutsche Rekordhalter rennt an der Elbe auf Platz zwei und verbessert seine persönliche Bestleistung um mehr als zehn Sekunden.

Der ehemalige deutsche Rekordhalter Samuel Fitwi (Trier) hat den Sieg beim Marathon in Hamburg nur knapp verpasst. Der 30-Jährige lief in persönlicher Bestleistung nach 2:04:45 Stunden als Zweiter ins Ziel – 21 Sekunden hinter Othmane El Goumri aus Marokko.

Fitwi jubelt über Podium-Erfolg

„Ich bin sehr glücklich mit dem Podium“, sagte Fitwi, der bei herrlichem Sonnenschein an der Elbe seine alte Bestleistung um elf Sekunden verbessern konnte, im NDR: „Auf jeden Fall wird heute noch ein bisschen gefeiert. Ich bin sehr happy.“

Fitwi beendet 27-jährige Durststrecke

Nach 27 Jahren schaffte es Fitwi als erster deutscher Läufer wieder unter die Top-Drei in Hamburg, dieses Kunststück war zuletzt Carsten Eich 1999 ebenfalls mit Platz zwei gelungen.

Petros unterbietet Fitwis Marathon-Rekord

Fitwi war beim Marathon in Valencia 2024 in 2:04:56 Stunden deutschen Rekord gelaufen, Ende des Vorjahres verbesserte allerdings Vizeweltmeister Amanal Petros die nationale Bestmarke auf 2:04:03 Stunden. Petros war am Sonntag in London am Start.

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