Lauf-Ass setzt Ausrufezeichen

SID 12.04.2026 • 14:46 Uhr Domenika Mayer sorgt in Hannover mit einer fantastischen Zeit für Aufsehen.

Domenika Mayer hat sich mit der zweitbesten deutschen Zeit der Geschichte den dritten Marathon-Meistertitel in Folge gesichert.

Beim Rennen in Hannover, das als deutsche Meisterschaft gewertet wird, triumphierte die 35-Jährige in 2:21:26 Stunden und sortierte sich in der Bestenliste hinter der deutschen Rekordhalterin Irina Mikitenko ein.

Mayer glänzt beim Berlin-Marathon

2008 absolvierte die gebürtige Kasachin den Berlin-Marathon in einer Zeit von 2:19:19 Stunden.

„Ich freue mich, die Nummer zwei in der Bestenliste zu sein, ich freue mich, die Zeit so abgerufen zu haben und ich freue mich, hier in Hannover gelaufen und Deutsche Meisterin geworden zu sein!“, jubelte Mayer: „Die Stimmung war super. Manchmal war es so laut, dass ich mich selbst gar nicht gespürt habe.“

Ihre vorherige persönliche Bestmarke von 2:23:16 Stunden unterbot Mayer deutlich. Hannover bleibt damit ein gutes Pflaster für die Regensburgerin, die sich beim vierten Start in der Landeshauptstadt auch den vierten Sieg schnappte.