Marathon: Wird der Weltrekord in Berlin nochmal pulverisiert?

SID 27.04.2026 • 18:25 Uhr Der Kenianer Sabastian Sawe hatte beim London-Marathon die Zwei-Stunden-Marke unterboten. Die deutschen Topläuferin Sabrina Mockenhaupt hält einen weiteren Weltrekord für möglich.

Die frühere deutsche Spitzenläuferin Sabrina Mockenhaupt traut Sabastian Sawe und Co. noch in diesem Jahr eine weitere Verbesserung des Marathon-Weltrekordes zu.

Wenn bei zukünftigen Rennen alles zusammenpasse, dann könne die epochale Siegerzeit des 31-jährigen Kenianers vom London-Marathon am Sonntag von 1:59:30 Stunden bald schon verbessert werden.

Sawe visiert Berlin-Weltrekord an

Es war eine „epische Leistung“ von Sawe, sagte Mockenhaupt am Montag im Interview mit RTL/ntv und hält bei kommenden Rennen, wie dem Berlin-Marathon im September, noch mehr für möglich: „Wenn die Berliner es schaffen, Sabastian Sawe an die Startlinie zu bekommen und auch eine gute Konkurrenz und gute Pacemaker, dann wird vielleicht sogar in Berlin der Weltrekord nochmal pulverisiert. Und vielleicht auch in den Sphären unter 1:59 Stunden.“

Die Strecke in Berlin gilt unter anderem aufgrund des flachen Profils als besonders schnell, im vergangenen Jahr hatte Sawe bei seinem Debüt in der Bundeshauptstadt in 2:02:16 Stunden gesiegt.

Historischer Sub-2-Stunden-Marathon

Sawe war am Sonntag in London der erste Läufer überhaupt, der die 42,195 Kilometer unter regulären Bedingungen unter der magischen Marke von zwei Stunden rannte.

Hinter dem Titelverteidiger war der Zweite Yomif Kejelcha (Äthiopien) bei seinem Marathon-Debüt im schnellsten Rennen der Geschichte in 1:59:41 Stunden ebenfalls unter zwei Stunden geblieben.