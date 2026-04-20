Boston Marathon: Ringer stürmt auf Rang 8 – Rekord in Gefahr

SID 20.04.2026 • 17:57 Uhr Der Ex-Europameister Richard Ringer läuft in 2:04:47 Stunden auf Rang acht im schnellsten Boston-Rennen der Geschichte.

Ex-Europameister Richard Ringer ist beim 130. Boston-Marathon mit einer Spitzenzeit in die Top 10 gelaufen. Am traditionellen Montagstermin zum Patriots‘ Day belegte der 37-Jährige vom LC Rehlingen in 2:04:47 Stunden einen starken achten Platz – es war der zweitschnellste Marathon eines Deutschen nach dem nationalen Rekord von Amanal Petros im Dezember 2025 in Valencia (2:04:03).

Boston-Marathon nicht bestenlistenfähig

Weil das Profil des ältesten Stadtmarathons der Welt, der 1897 nur ein Jahr nach den ersten Olympischen Spielen der Moderne in Athen seine Premiere gefeiert hatte, über die Gesamtdistanz zu sehr abfällt, finden die Zeiten aus Boston keinen Eingang in die offiziellen Bestenlisten. Aufgrund der schweren Strecke sind die Läufer dort allerdings normalerweise tendenziell langsamer unterwegs als beispielsweise in Berlin oder Valencia.

Korir pulverisiert Streckenrekord

Den schnellsten Boston-Marathon der Geschichte gewann Vorjahressieger John Korir in 2:01:52 Minuten und blieb damit sehr deutlich unter dem bisherigen Streckenrekord seines kenianischen Landsmanns Geoffrey Mutai aus dem Jahr 2011 (2:03:02).

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