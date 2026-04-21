Para: Leichtathletik-WM 2027 in Usbekistan

SID 21.04.2026 • 12:07 Uhr Die Para-Leichtathletik-WM 2027 findet in Usbekistan statt. Das deutsche Team muss für das nächste große Highlight eine weite Reise zurücklegen.

Die Para-Leichtathleten kämpfen im kommenden Jahr erstmals in Usbekistan um WM-Medaillen. Wie World Para Athletics (WPA) am Dienstag mitteilte, finden die Weltmeisterschaften im Juni 2027 in der Hauptstadt Taschkent statt.

Bei der 13. Ausgabe macht die größte Einzelveranstaltung im Para-Sport damit erstmals Station in Zentralasien, zuvor waren in Asien bereits Doha 2015, Dubai 2019, Kobe 2024 und Neu-Delhi 2025 Ausrichter.

WM hat mit Blick auf Olympia 2028 hohen Stellenwert

Deutschland hatte bislang lediglich bei der Premiere 1994 mit Berlin die Gastgeberrolle bei einer Para-Leichtathletik-WM. Im Olympic City Main Stadium von Taschkent werden rund 1300 Athleten aus mehr als 100 Nationen erwartet und damit mehr als je zuvor bei einer Sportveranstaltung in Usbekistan. Die Wahl von Taschkent als Gastgeber eröffne „enorme Möglichkeiten, unseren Sport und unsere Fangemeinde zu vergrößern sowie die Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft in Zentralasien zu beeinflussen“, sagte WPA-Chef Paul Fitzgerald.