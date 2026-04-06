Leichtathletik-Traumehe perfekt: "Supermagisch"

SID 06.04.2026 • 22:04 Uhr Noah Lyles und Junelle Bromfield haben geheiratet. Der 100-m-Champion von Paris und die jamaikanische Läuferin berichten einem US-Hochglanzmagazin die Details.

Dieses Brautpaar steht für Geschwindigkeit: 100-m-Olympiasieger Noah Lyles hat die jamaikanische Sprint-Spezialistin Junelle Bromfield geheiratet. Beide gaben sich am Samstag in Trenton im US-Bundesstaats Georgia das Ja-Wort.

Die Trauung sei „ein supermagischer Moment“ gewesen, berichtete Lyles der Vogue: „Ich wusste schon, dass ich weinen würde, ich wusste nur nicht, wann“, erzählte der US-Amerikaner. „Aber als Janelle den Titel ihres Gelübdes vorlas, dachte ich: ‚Oh ja, das ist der Moment. Jetzt weine ich.’“ Die Braut konnte den großen Moment offenbar kaum abwarten: „Ich habe gehört, ich sei nicht zum Altar gelaufen, sondern gerannt“, sagte Bromfield.

Lyles und Bromfield: Ein Leichtathletik-Traumpaar

Lyles und Bromfield, die beide 28 Jahre alt sind, hatten sich 2024 verlobt. Eine der größten Herausforderungen bei der Planung der Feier sei es gewesen, „die kulturellen Unterschiede zwischen Hochzeiten in den Vereinigten Staaten und in Jamaika, wo Junelle ursprünglich herkommt, zu verstehen“, gab Lyles Einblicke in die Vorbereitungen.