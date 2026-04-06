Leichtathletik-Traumehe perfekt: "Supermagisch"

Dieses Brautpaar steht für Geschwindigkeit: 100-m-Olympiasieger Noah Lyles hat die jamaikanische Sprint-Spezialistin Junelle Bromfield geheiratet. Beide gaben sich am Samstag in Trenton im US-Bundesstaats Georgia das Ja-Wort.
Leichtathletik-Traumehe perfekt
Die Trauung sei „ein supermagischer Moment“ gewesen, berichtete Lyles der Vogue: „Ich wusste schon, dass ich weinen würde, ich wusste nur nicht, wann“, erzählte der US-Amerikaner. „Aber als Janelle den Titel ihres Gelübdes vorlas, dachte ich: ‚Oh ja, das ist der Moment. Jetzt weine ich.’“ Die Braut konnte den großen Moment offenbar kaum abwarten: „Ich habe gehört, ich sei nicht zum Altar gelaufen, sondern gerannt“, sagte Bromfield.
Lyles und Bromfield: Ein Leichtathletik-Traumpaar
Lyles und Bromfield, die beide 28 Jahre alt sind, hatten sich 2024 verlobt. Eine der größten Herausforderungen bei der Planung der Feier sei es gewesen, „die kulturellen Unterschiede zwischen Hochzeiten in den Vereinigten Staaten und in Jamaika, wo Junelle ursprünglich herkommt, zu verstehen“, gab Lyles Einblicke in die Vorbereitungen.
Der Sprinter hatte mit seiner Goldmedaille über 100 m bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Bromfield hat sich auf die 400-m-Distanz spezialisiert – bei den Spielen von Tokio 2021 gewann sie mit der jamaikanischen Staffel Bronze.