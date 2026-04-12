WM-Held überzeugt bei Mega-Marathon

Daniel Höhn 12.04.2026 • 15:31 Uhr Der ehemalige Fußballer André Schürrle hat bei einem Marathon-Event teilgenommen. Dabei gelingt ihm eine beeindruckende Leistung.

Ex-Fußballer André Schürrle hat am Samstag beim Marathon des Sables das Hauptrennen „Legendary“ über 270 Kilometer absolviert.

Das Event ist in sechs Etappen unterteilt und führt durch die marokkanische Wüste. Am Ende standen bei Schürrle 51:41:16 Stunden auf der Uhr, was den 675. Platz in der Gesamtwertung bedeutete. Den Sieg holte sich Mohamed el-Morabity aus Ägypten.

Schürrle stelte sich vielen Herausforderungen

Schürrle, der im WM-Finale 2014 gegen Argentinien den entscheidenden Pass auf Torschütze Mario Götze gespielt hatte, stellte sich nach seinem Rückzug aus dem Fußball immer wieder neuen Herausforderungen.