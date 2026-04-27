Leichtathletik-Star plant überraschendes Comeback

SID 27.04.2026 • 23:42 Uhr Die erfolgreichste Frau der Leichtathletikgeschichte trat 2022 zurück. Nun möchte sie bei den Heim-Spielen in LA noch einmal für die USA laufen.

Die siebenmalige Leichtathletik-Olympiasiegerin Allyson Felix plant ihr sportliches Comeback.

Wie die 40 Jahre alte US-Amerikanerin in einem Interview mit dem Time Magazine verkündete, ist ihr großes Ziel die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.

Felix träumt vom Heim-Olympia

„A Love Story With Los Angeles“, so nennt Felix den Traum von ihrer sechsten Olympiateilnahme. Obwohl sie elf olympische Medaillen gewonnen hat, hatte die erfolgreichste Leichtathletin der Geschichte nie die Gelegenheit, einen olympischen Wettkampf vor heimischem Publikum zu laufen.

„Es ist das Einzige, das stark genug ist, um mich zurückzuholen“, sagte Felix: „Man hört immer dieses Raunen und den Jubel für die Athleten des Gastgeberlandes bei den Olympischen Spielen. Das würde ich nur zu gern einmal selbst erleben.“

Felix mit über 40 zu Olympia?

Die Sprinterin, die auf die Disziplinen 200 und 400 Meter spezialisiert war, hatte ihre sportliche ihre Karriere nach den Weltmeisterschaften 2022 beendet. Inspiration für ein Comeback fand Felix, die zum Zeitpunkt der Spiele in LA 42 Jahre alt sein wird, unter anderem in den Geschichten anderer US-amerikanischer Sportstars wie Footballspieler Tom Brady, Basketballer LeBron James und Skirennläuferin Lindsey Vonn.

Felix wäre die erste amerikanische Sprinterin über 40, die Olympische Spiele erreichen würde. „Ich verstehe total die Person, die zu lange weitermacht und bei der man sich fragt: ‚Was machen die da?’“, sagte die zweifache Mutter: „Ich weiß, dass ich mit 40 nicht auf meinem Höhepunkt bin. Darüber mache ich mir keine Illusionen. Aber: Warum nicht? Greifen wir an, zeigen wir uns verletzlich.“

Felix visiert Wettkämpfe 2027 an

Felix plant gemeinsam mit ihrem langjährigen Trainer Bobby Kersee, ab Oktober ins Training einzusteigen und 2027 wieder bei Wettkämpfen zu starten. Das ist die Voraussetzung, um an den US-amerikanischen Ausscheidungswettkämpfen für die Olympischen Spielen teilzunehmen.