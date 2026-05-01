IOC-Gentest für Frauen: Coe jubelt – Semenya schäumt

SID 01.05.2026 • 19:15 Uhr Der Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes hält die Wiedereinführung von genetischen Geschlechtstests durch das IOC für die richtige Entscheidung.

Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics, begrüßt die Wiedereinführung von genetischen Geschlechtstests durch das IOC. „Ich halte es für eine sehr wichtige Entwicklung für die Olympische Bewegung und begrüße sie“, sagte der Brite AFP im Vorfeld der World Relays in Gaborone/Botswana.

Das Internationale Olympische Komitee hatte im März die Neuregelung zur Klärung der Startberechtigung in Frauenwettbewerben beschlossen. Diese gilt ab den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. WA hatte solche Tests bereits vor der WM 2025 eingeführt.

Coe verteidigt World-Athletics-Kurs

„Ich bin nicht zu World Athletics gekommen, um mich beliebt zu machen, sondern um das zu tun, was ich für richtig halte“, sagte Coe nun. Er freue sich, dass die Welt beginne, die Sache so zu sehen „wie wir“.

Die IOC-Entscheidung hatte auch für Kritik gesorgt. Es sei eine „Respektlosigkeit gegenüber Frauen“, sagte etwa die zweimalige Leichtathletik-Olympiasiegerin Caster Semenya.