Para-EM geplatzt: Schäfer nennt Absage Desaster auf Weg zu 2028

SID 08.05.2026 • 08:26 Uhr Die Streichung des Saisonhöhepunkts schlägt weiter hohe Wellen.

Leichtathlet Leon Schäfer hat mit großem Unverständnis auf die Absage der Para-Europameisterschaften reagiert. Dies sei „ein Desaster“, sagte Deutschlands Para Sportler des Jahres 2023 dem SID: „Wir Athleten sind jedes Jahr bereit, an den Start zu gehen und zu zeigen, was wir drauf haben. Doch leider zeigt sich immer wieder, wo der paralympische Sport in Sachen Organisation immer noch steht. Die letzte EM hat 2021 stattgefunden. Immer nur alle zwei Jahre einen Saison-Höhepunkt in Form einer WM zu haben, ist sehr schade.“

EM-Ausfall bremst Para-Athleten

Ohne die Europameisterschaften werde den Athleten die „Bühne genommen, uns zu zeigen“, führte der Sprinter und Weitspringer aus: „Wir können ohne eigenes Verschulden in diesem Jahr keine Sichtbarkeit bei einem internationalen Höhepunkt und damit auch keine Medaillen vorweisen.“ Dabei sei ein Großereignis gerade im Para Sport „eine sehr wichtige Grundlage. Da hängt sehr viel dran, zum Beispiel Fördergelder oder Sponsorenverträge“, erklärte Schäfer.