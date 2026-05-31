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Historisch! Ruppert knackt Europarekord über 3000m Hindernis

Leichtathletik-Ass schreibt Geschichte

Als erster Europäer läuft Frederik Ruppert beim Meeting in Rabat über 3000 m Hindernis unter acht Minuten.
Frederik Ruppert knackte den Europarekord
Frederik Ruppert knackte den Europarekord
© IMAGO/Laci Perenyi
SID
Als erster Europäer läuft Frederik Ruppert beim Meeting in Rabat über 3000 m Hindernis unter acht Minuten.

Frederik Ruppert hat beim Diamond-League-Meeting in Marokkos Hauptstadt Rabat europäische Leichtathletik-Geschichte geschrieben.

Ruppert knackt Hindernis-Europarekord

Der 29-Jährige von der LAV Stadtwerke Tübingen pulverisierte seine persönliche Bestzeit über 3000 m Hindernis um fast vier Sekunden und verbesserte den Europarekord auf 7:57,80 Minuten. Als erster Europäer blieb er auf dieser Strecke unter der Acht-Minuten-Schallmauer.

Ruppert musste sich nur Doppel-Olympiasieger Soufiane El Bakkali aus Marokko geschlagen geben, der eine neue Weltjahresbestzeit (7:57,25) aufstellte. Durch seine Fabelleistung zählt Ruppert, WM-Zwölfter von Tokio 2025, für die EM in Birmingham (10. bis 16. August) automatisch zum engsten Favoritenkreis.

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