Historisch! Ruppert knackt Europarekord über 3000m Hindernis

Frederik Ruppert hat beim Diamond-League-Meeting in Marokkos Hauptstadt Rabat europäische Leichtathletik-Geschichte geschrieben.
Leichtathletik-Ass schreibt Geschichte
Als erster Europäer läuft Frederik Ruppert beim Meeting in Rabat über 3000 m Hindernis unter acht Minuten.
Frederik Ruppert knackte den Europarekord
© IMAGO/Laci Perenyi
Ruppert knackt Hindernis-Europarekord
Der 29-Jährige von der LAV Stadtwerke Tübingen pulverisierte seine persönliche Bestzeit über 3000 m Hindernis um fast vier Sekunden und verbesserte den Europarekord auf 7:57,80 Minuten. Als erster Europäer blieb er auf dieser Strecke unter der Acht-Minuten-Schallmauer.
Ruppert musste sich nur Doppel-Olympiasieger Soufiane El Bakkali aus Marokko geschlagen geben, der eine neue Weltjahresbestzeit (7:57,25) aufstellte. Durch seine Fabelleistung zählt Ruppert, WM-Zwölfter von Tokio 2025, für die EM in Birmingham (10. bis 16. August) automatisch zum engsten Favoritenkreis.