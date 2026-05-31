Historisch! Ruppert knackt Europarekord über 3000m Hindernis

SID 31.05.2026 • 22:18 Uhr Als erster Europäer läuft Frederik Ruppert beim Meeting in Rabat über 3000 m Hindernis unter acht Minuten.

Frederik Ruppert hat beim Diamond-League-Meeting in Marokkos Hauptstadt Rabat europäische Leichtathletik-Geschichte geschrieben.

Ruppert knackt Hindernis-Europarekord

Der 29-Jährige von der LAV Stadtwerke Tübingen pulverisierte seine persönliche Bestzeit über 3000 m Hindernis um fast vier Sekunden und verbesserte den Europarekord auf 7:57,80 Minuten. Als erster Europäer blieb er auf dieser Strecke unter der Acht-Minuten-Schallmauer.