Diskus-Queen Elkasevic setzt 2026 aus – Fans in Sorge

Die zweimalige Diskus-Olympiasiegerin Sandra Elkasevic wird im Jahr 2026 keine Wettkämpfe bestreiten. Dies teilte die 35 Jahre alte Kroatin am Samstag über ihre sozialen Medien mit.
Diskus-Star verzichtet auf EM-Saison
Es sei kein endgültiger Abschied, stellte die von Verletzungen geplagte Olympiasiegerin Sandra Elkasevic klar.
Pause: Sandra Elkasevic
© AFP/SID/BEN STANSALL
Elkasevic legt verletzungsbedingte Pause ein
„Dies zu schreiben, ist eine der härtesten Sachen, die ich jede machen musste. Aber ich habe entschieden, auf meinen Körper zu hören“, sagte die zuletzt mit Blessuren kämpfende Elkasevic: „Aber seid gewiss, dass dies kein Abschied ist, bei weitem nicht. Weil es 2026 keine weltweite Meisterschaft gibt, ist dies der absolut richtige Zeitpunkt für eine Pause.“
Elkasevic hatte ihren letzten Wettkampf bei der WM im September 2025 in Tokio bestritten, damals verpasste sie als Fünfte ihren dritten Titel deutlich. Bei der EM in Birmingham im August wird die siebenmalige Europameisterin ihren Titel somit nicht verteidigen.