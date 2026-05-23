Diskus-Queen Elkasevic setzt 2026 aus – Fans in Sorge

SID 23.05.2026 • 19:28 Uhr Es sei kein endgültiger Abschied, stellte die von Verletzungen geplagte Olympiasiegerin Sandra Elkasevic klar.

Die zweimalige Diskus-Olympiasiegerin Sandra Elkasevic wird im Jahr 2026 keine Wettkämpfe bestreiten. Dies teilte die 35 Jahre alte Kroatin am Samstag über ihre sozialen Medien mit.

Elkasevic legt verletzungsbedingte Pause ein

„Dies zu schreiben, ist eine der härtesten Sachen, die ich jede machen musste. Aber ich habe entschieden, auf meinen Körper zu hören“, sagte die zuletzt mit Blessuren kämpfende Elkasevic: „Aber seid gewiss, dass dies kein Abschied ist, bei weitem nicht. Weil es 2026 keine weltweite Meisterschaft gibt, ist dies der absolut richtige Zeitpunkt für eine Pause.“