Olympia-Bronze Newman: 20 Monate Doping-Sperre!

SID 01.05.2026 • 18:26 Uhr Alysha Newman gewann bei den Olympischen Sommerspielen in Paris noch Bronze. Nun wird die Kanadierin wegen verpassten Dopingtests lange gesperrt.

Stabhochspringerin Alysha Newman ist aufgrund von Verstößen gegen die Meldepflicht im Zusammenhang mit Anti-Doping-Kontrollen für 20 Monate gesperrt worden. Das gab die Athletics Integrity Unit (AIU) am Freitag bekannt.

Sperre gilt rückwirkend, Ergebnisse annulliert

Die Sperre für die Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Paris gelte rückwirkend ab dem 3. Dezember des vergangenen Jahres, „die Ergebnisse ab dem 23. August 2025 werden annulliert“, schrieb die AIU.

Drei Meldepflicht-Verstöße von Newman