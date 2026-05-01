Olympia-Bronze Newman: 20 Monate Doping-Sperre!

Stabhochspringerin Alysha Newman ist aufgrund von Verstößen gegen die Meldepflicht im Zusammenhang mit Anti-Doping-Kontrollen für 20 Monate gesperrt worden. Das gab die Athletics Integrity Unit (AIU) am Freitag bekannt.
Lange Sperre für Stabhochspringerin
Alysha Newman gewann bei den Olympischen Sommerspielen in Paris noch Bronze. Nun wird die Kanadierin wegen verpassten Dopingtests lange gesperrt.
Alysha Newman wird aus dem Verkehr gezogen
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Sperre gilt rückwirkend, Ergebnisse annulliert
Die Sperre für die Bronzemedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in Paris gelte rückwirkend ab dem 3. Dezember des vergangenen Jahres, „die Ergebnisse ab dem 23. August 2025 werden annulliert“, schrieb die AIU.
Drei Meldepflicht-Verstöße von Newman
Die 31 Jahre alte Kanadierin war bereits am 3. Februar wegen dreier Verstöße gegen die Meldepflicht innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten vorläufig gesperrt worden. Zuletzt hatte Newman vor rund einem Jahr beim Diamond-League-Meeting in Rabat an einem Wettkampf teilgenommen.