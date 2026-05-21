Lückenkemper rechnet ab: Harte Worte zu den Enhanced Games

SID 21.05.2026 • 14:29 Uhr Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper hält überhaupt nichts von dem Sport-Event, bei dem Doping ausdrücklich erwünscht ist.

Deutschlands Topsprinterin Gina Lückenkemper (29) hat die Austragung der umstrittenen Enhanced Games am Wochenende in Las Vegas scharf verurteilt.

„Ich halte von diesen Enhanced Games absolut nichts“, sagte die ehemalige Europameisterin über 100 m am Donnerstag in einer Medienrunde: „Ich werde es auch nicht verfolgen, weil ich überhaupt kein Fan davon bin, dem Doping in irgendeiner Art und Weise eine Bühne zu geben. Da halte ich nichts von.“

Lückenkemper flieht vor Doping-Event

Statt sich das Event, bei dem Doping ausdrücklich gewünscht ist und Wettbewerbe im Schwimmen und Gewichtheben sowie in der Leichtathletik ausgetragen werden, anzuschauen, sitzt Lückenkemper im Flugzeug nach Deutschland.

„Ich bin ganz froh, dass das bei mir auf den Reisetag fällt, weil ich damit auch überhaupt keine Möglichkeit habe, mich da irgendwie zu informieren und da irgendwie reinzuschauen“, sagte Lückenkemper, die in Florida trainiert und am 31. Mai in Dresden ihr erstes 100-m-Rennen der Saison bestreitet: „Da bin ich ehrlicherweise ganz dankbar für.“