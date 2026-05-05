Paralympics-Sieger Kappel: So weit ist Deutschlands Inklusion

SID 05.05.2026 • 05:34 Uhr Auf der aktuellen Situation im Umgang mit Menschen mit Behinderung könne laut dem Sieger der Rio-Paralympics aufgebaut werden.

Paralympicssieger Niko Kappel sieht beim Thema Inklusion von Menschen mit Behinderung eine deutlich positive Entwicklung in Deutschland – mahnt aber auch weiteren Verbesserungsbedarf an. „Ich glaube, dass wir insgesamt als Gesellschaft auf einem sehr guten Weg sind“, erklärte der kleinwüchsige Kugelstoßer im Podcast #wirgehenweiter der Stiftung Deutsche Sporthilfe: „Und ich hoffe, dass wir diesen weitergehen“.

Ungenutztes Potenzial im Sport-Alltag

Luft nach oben gibt es bei der Gesamtthematik aber dennoch, es bestehe „im Alltag und im Sport noch viel Potenzial“, betonte der dreimalige Weltmeister: „Menschen werden oft zu früh in Schubladen gesteckt, ihnen wird nichts zugetraut oder trauen sich auch selbst nichts zu.“ Dabei sei aber jeder Mensch „eine Chance, ein positiver Teil dieser Gesellschaft zu sein, seinen Platz zu finden und seine Berufung zu finden.“

Gewachsene Akzeptanz im Sport

Dass sich der 31-Jährige „teilweise auch in einer Bubble bewege“, sei ihm bewusst, dennoch sehe er „dass Akzeptanz, Sichtbarkeit und Verständnis in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen sind. Wenn man das mit der Situation vor zehn oder zwanzig Jahren vergleicht, hat sich viel getan. Ich finde, darauf können wir aufbauen.“

Kappel will Hemmungen abbauen