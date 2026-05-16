Mabry enttäuscht in Shanghai – Schilder über 21 Meter

SID 16.05.2026 • 13:30 Uhr Die Olympiasiegerin bleibt klar unter ihren Möglichkeiten, Schilder kommt als erste Frau seit 14 Jahren auf 21 Meter.

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry ist mit einer mäßigen Leistung in die Freiluftsaison gestartet. Die 27 Jahre alte Mannheimerin kam beim Auftaktmeeting der Diamond League in Shanghai nicht über Platz acht mit 18,55 m hinaus. Damit blieb Mabry deutlich unter ihrer Bestleistung von 20,37 m, die sie im Februar bei der Hallen-DM in Dortmund erzielt hatte.

Diamond-League-Rekord für Schilder

Überlegende Siegerin in Shanghai wurde die niederländische Weltmeisterin Jessica Schilder mit dem Diamond-League-Rekord von 21,09 m vor Hallen-Weltmeisterin Chase Jackson (USA/20,46). Schilder übertraf damit als erste Frau seit Valerie Adams im Juli 2012 die 21-Meter-Marke. Nur Adams hat in den vergangenen 25 Jahren weiter gestoßen als Schilder, die ihre bisherige Bestleistung 40 Zentimeter überbot.