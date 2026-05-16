Mabry enttäuscht in Shanghai – Schilder über 21 Meter

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Mabry ist mit einer mäßigen Leistung in die Freiluftsaison gestartet. Die 27 Jahre alte Mannheimerin kam beim Auftaktmeeting der Diamond League in Shanghai nicht über Platz acht mit 18,55 m hinaus. Damit blieb Mabry deutlich unter ihrer Bestleistung von 20,37 m, die sie im Februar bei der Hallen-DM in Dortmund erzielt hatte.
Kugel-Ass Schilder mit Traumstoß
Die Olympiasiegerin bleibt klar unter ihren Möglichkeiten, Schilder kommt als erste Frau seit 14 Jahren auf 21 Meter.
Kugelstoßerin Jessica Schilder
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Diamond-League-Rekord für Schilder
Überlegende Siegerin in Shanghai wurde die niederländische Weltmeisterin Jessica Schilder mit dem Diamond-League-Rekord von 21,09 m vor Hallen-Weltmeisterin Chase Jackson (USA/20,46). Schilder übertraf damit als erste Frau seit Valerie Adams im Juli 2012 die 21-Meter-Marke. Nur Adams hat in den vergangenen 25 Jahren weiter gestoßen als Schilder, die ihre bisherige Bestleistung 40 Zentimeter überbot.
Das Meeting in China war für Mabry der erste Start unter ihrem neuen Namen. Bis zu ihrer Heirat mit Footballprofi Tyler Mabry Ende März war sie als Yemisi Ogunleye an den Start gegangen. Saisonhöhepunkt ist für Mabry die EM im August in Birmingham, dort wird Schilder die große Favoritin sein.