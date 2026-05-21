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Gina Lückenkemper heiratet bald – Hochzeit ohne Bling-Bling

Deutscher Sprint-Star plant Hochzeit

Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper will ihrem Verlobten noch in diesem Jahr das Ja-Wort geben.
Gina Lückenkemper und ihr Verlobter
Gina Lückenkemper und ihr Verlobter
© picture-alliance/Pressefoto Baumann/SID/Hansjürgen Britsch
SID
Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper will ihrem Verlobten noch in diesem Jahr das Ja-Wort geben.

Ganz klassisch statt Bling-Bling: Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper (29) will noch in diesem Jahr ihren Verlobten heiraten.

Lückenkemper plant große Feier 2027

Nach der standesamtlichen Trauung werde es im Jahr 2027 dann „auch nochmal eine größere Feier mit Familie und Freunden geben“, sagte die ehemalige Europameisterin über 100 m am Donnerstag in einer Medienrunde: „Da steht aber noch nicht das genaue Datum fest.“

Die Glamour-Hochzeit ihres Trainingspartners und 100-m-Olympiasiegers Noah Lyles (USA) sei zwar ein rauschendes Fest gewesen, dient aber in Lückenkempers Planungen nicht als Vorbild.

„So extravagant“ werde es „bei uns nicht ausfallen“, sagte sie: „Es war eine total schöne Trauung und es war eine wirklich tolle Feier. Wir hatten eine wahnsinnig gute Zeit da.“ Aber was ihre „eigene Hochzeit“ solle lieber „ein bisschen ländlicher“ gestaltet werden.

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