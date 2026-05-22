Diamond League: Abdilaahi jagt 5000-m-Rekord – eiskalte Maschine

SID 22.05.2026 • 10:19 Uhr Auf dem Weg in die Weltspitze will der deutsche Rekordhalter an seinem Killerinstinkt arbeiten.

Auf dem Weg in die absolute Weltspitze fehlt Deutschlands Laufass Mohamed Abdilaahi (Köln) nach eigener Aussage noch der nötige Killerinstinkt. „Ich glaube, ich muss einfach noch abgeklärter werden. Noch abgezockter“, sagte Abdilaahi vor seinem nächsten Auftritt in der Diamond League der Leichtathleten bei WEB.DE News: „Auf gut Deutsch: Ich muss eine eiskalte Maschine werden.“

Abdilaahi peilt Medaillen 2028 an

Der deutsche Rekordhalter über 3000, 5000 und 10.000 Meter sieht sich auf einem guten Weg. „Ich habe das Gefühl, dass nicht mehr unglaublich viel fehlt. Natürlich muss ich mich weiterentwickeln, aber ich merke Schritt für Schritt, dass ich immer näher rankomme“, sagte Abdilaahi: „Mein ganz großes Ziel ist Los Angeles 2028. Dort – und auch schon bei der WM 2027 – möchte ich wirklich um Medaillen kämpfen. Dafür arbeite ich jetzt Schritt für Schritt weiter.“