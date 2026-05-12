WM-Silbermann Petros führt EM-Marathon-Team in Birmingham

SID 12.05.2026 • 16:22 Uhr Für die Leichtathletik-EM in Birmingham werden vom DLV zunächst 17 Starterinnen und Starter berufen.

WM-Silbermedaillengewinner Amanal Petros führt das deutsche Aufgebot für die Marathon- und Geh-Wettbewerbe bei der Leichtathletik-EM vom 10. bis 16. August in Birmingham an.

Das teilte der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Dienstag mit. Insgesamt nominierte der Verband zunächst 17 Athletinnen und Athleten für die Titelkämpfe in Großbritannien.

DLV nominiert Marathon-Teams frühzeitig

Für die Marathonrennen der Männer und Frauen entsendet der DLV jeweils sechsköpfige Teams. Hinzu kommen fünf Starterinnen und Starter im Marathon-Gehen. Bei der Heim-EM 2022 in München hatten die deutschen Marathon-Teams große Erfolge gefeiert: Die Frauen gewannen Gold, die Männer Silber, zudem sicherte sich Richard Ringer den EM-Titel im Einzel. „An diese Erfolge möchten wir gern in Birmingham anknüpfen“, sagte Bundestrainer Alexander Fromm.

Die frühe Nominierung erfolgte laut DLV im Anschluss an die wichtigsten Straßenrennen der Saison, um den Athletinnen und Athleten Planungssicherheit für die gezielte Vorbereitung zu geben. Eine zweite Nominierungsrunde mit dem Halbmarathon-Gehen ist für Mitte Juni vorgesehen. Die weiteren EM-Startplätze werden Ende Juli nach den deutschen Meisterschaften in Bochum-Wattenscheid vergeben.

EM-Kader Gehen und Marathon, Männer

Das deutsche Gehen- und Marathon-Aufgebot für die EM in Birmingham im Überblick:

Männer:

Marathon-Sextett plus Geher-Trio

Marathon Einzel & Team: Amanal Petros (Hannover 96), Richard Ringer (LC Rehlingen), Samuel Fitwi Sibhatu (Silvesterlauf Trier), Hendrik Pfeiffer (Düsseldorf Athletics), Simon Boch (Düsseldorf Athletics), Tom Thurley (Munich Athletics)

Gehen Marathon: Christopher Linke (Eintracht Frankfurt), Karl Junghannß (Race Erfurt), Johannes Frenzl (Eintracht Frankfurt)

Marathon-Aufgebot Frauen im Überblick

Frauen:

Marathon Einzel & Team: Domenika Mayer (LG Telis Finanz Regensburg), Fabienne Königstein (Hannover 96), Nina Reuter (Frankfurt Athletics), Laura Hottenrott (Düsseldorf Athletics), Tabea Themann (Hamburg Running), Katharina Saathoff (Braunschweiger Laufclub)

Marathon-Geherinnen warten auf Ranking

Gehen Marathon: Ada Junghannß (Erfurter LAC)*, Bianca Maria Dittrich (Spiridon Frankfurt)*