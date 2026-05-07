Leichtathletik: Lösung nach Para-Tiefschlag gefunden

SID 07.05.2026 • 12:25 Uhr Die Absage der Europameisterschaften der Para-Leichtathleten traf die Sportler hart. Doch für einige deutsche Topstars gibt es doch noch ein Highlight.

Die Paralympics-Sieger Niko Kappel, Johannes Floors und Felix Streng werden beim ISTAF in Berlin antreten. Das Organisationskomitee des Traditionsmeetings reagierte mit der Aufnahme von zwei Para-Disziplinen auf die überraschende Absage der Europameisterschaften der Leichtathleten. Für den eigentlichen Jahreshöhepunkt der Behindertensportler hatte sich kein Ausrichter gefunden, woraufhin Para World Athletics zu Wochenbeginn die EM absagte.

In Berlin wird es am 30. August nun einen Sprint mit den Prothesenläufern Streng und Floors sowie einen Wettkampf der Kugelstoßer um Kappel geben. „Das ist einfach mega, ich freue mich riesig darüber“, sagte Kappel: „Nach der Absage der Para-EM hatte ich schon geplant, die Saison im Juli ausklingen zu lassen. Jetzt habe ich mit dem ISTAF aber ein neues sportliches Ziel und ein späteres Saisonende, das wird super.“

Leichtathletik: „Sie trainieren genauso hart für ihre sportlichen Erfolge“

Es sei „eine Selbstverständlichkeit, den Athletinnen und Athleten mit Handicap die Möglichkeit für einen Start beim ISTAF zu geben. Sie trainieren genauso hart für ihre sportlichen Erfolge wie Menschen ohne Beeinträchtigungen“, betonte ISTAF-Meetingdirektor Martin Seeber.