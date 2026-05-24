Leichtathletik: Mihambo siegt in Rehlingen

SID 24.05.2026 • 19:45 Uhr Die Leistungen der deutschen Top-Leichtathleten sind zu Beginn der Freiluftsaison ansprechend.

Die Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Mabry haben sich zweieinhalb Monate vor der Leichtathletik-EM in Birmingham ebenso in guter Frühform präsentiert wie Hammerwurf-Vizeweltmeister Merlin Hummel. Beim 61. Internationalen Rehlinger Pfingstsportfest gewann Mihambo (LG Kurpfalz), die Goldmedaillengewinnerin von Tokio 2021, bei sommerlichen Bedingungen den Weitsprung-Wettbewerb mit neuem Meetingrekord von 6,82 Metern. Den Sieg holte sie sich im sechsten Sprung, am Balken hatte die 32-Jährige noch einige Zentimeter Spielraum.

Die Mannheimerin Mabry, unter ihrem Mädchennamen Ogunleye Diskus-Olympiasiegerin in Paris vor zwei Jahren, wurde mit soliden 18,81 m und Saisonbestleistung Zweite hinter der Schwedin Fanny Roos (19,45). Mit derselben Weite wie Mabry belegte Katharina Maisch (LV Erzgebirge) den dritten Platz, auch sie knackte damit frühzeitig die EM-Norm.

Mabry, die im April den Football-Profi Tyler Mabry geheiratet hatte, warb anschließend im Saarländischen Rundfunk um Geduld: „Ich komme aus einer kleinen Krankheitsphase. Die 19 Meter werden sich schon wieder einstellen, da mache ich mir keine Sorgen.“ Mit Blick auf den Saisonhöhepunkt in England (10. bis 16. August) präsentierte sie sich angriffslustig: „Natürlich ist das Ziel, in Birmingham um die Medaillen zu kämpfen. Und die 20 Meter sind immer ein Ziel.“

Im Diskuswerfen der Männer siegte der Schwede Daniel Stahl, der amtierende Weltmeister verbesserte mit 69,01 m den Stadionrekord. Er gewann vor dem Magdeburger Henrik Janssen (68,54) und dem Chemnitzer Steven Richter (65,91), der im April auf der Segelwiese in Ramona (USA) mit seinen 74,00 m für Aufsehen gesorgt hatte – nur acht Zentimeter fehlten dem 23-Jährigen zum deutschen Rekord von Jürgen Schult.