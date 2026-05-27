Besondere Premiere beim Frankfurt-Marathon

SID 27.05.2026 • 13:00 Uhr Der deutsche Marathon-Rekordhalter startet erstmals in Frankfurt. Dabei ergibt sich eine besondere Konstellation.

Der deutsche Rekordhalter Amanal Petros hat seinen Start beim Marathon in Frankfurt angekündigt. Der Vizeweltmeister über die 42,195 Kilometer wird am 25. Oktober erstmals beim Laufklassiker antreten und dort auf Samuel Fitwi sowie Richard Ringer treffen. Damit stehen die aktuell drei schnellsten deutschen Marathonläufer erstmals außerhalb großer Meisterschaften gemeinsam bei einem Citymarathon an der Startlinie.

„Ein deutscher Rekord wäre schon großartig. Aber wenn wirklich alles zusammenpasst, würde ich gerne den Europarekord angreifen“, sagte Petros, der zuletzt im April 2024 in Hannover einen Marathon in Deutschland gelaufen war. Die Bestmarke des Belgiers Bashir Abdi liegt seit 2021 bei 2:03:36 Stunden, der deutsche Rekord von Petros steht bei 2:04:03 Stunden.

Petros visiert Europarekord an

„Dass die drei besten deutschen Marathonläufer am Main zusammen und gegeneinander antreten, ist eine absolute Wunschkonstellation, ja ein historischer Moment in der Veranstaltungsgeschichte“, sagte Renndirektor Jo Schindler und sprach von ener möglichen „Signalwirkung für den deutschen Laufsport“.