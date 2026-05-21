Rekordjagd: Deutscher Starläufer plant nächsten Coup

SID 21.05.2026 • 12:29 Uhr Nach seinem Traumlauf von Shanghai nimmt sich Rheinländer Mohamed Abdilaahi den nächsten Rekord vor.

Mit dem Schwung aus Shanghai greift Mohamed Abdilaahi auch in Xiamen nach den Sternen: Der neue deutsche Starläufer will seine Rekordserie am Samstag (ab 11.15 Uhr) beim zweiten Diamond-League-Meeting der Saison fortsetzen.

Nach dem Paukenschlag mit der Jahresweltbestleistung über 3000 m nimmt sich der für Köln startende Mönchengladbacher nun die nationale Bestmarke über 5000 m vor – diese hält er seit dem Vorjahr bereits selbst.

„Ich hoffe, die Bedingungen erlauben wieder ein schnelles Rennen“, sagt der 27-Jährige: „Mein Ziel ist es, das zu reproduzieren, was ich am vergangenen Wochenende geleistet habe.“

Baumann-Rekord pulverisiert

Am vergangenen Samstag hatte Abdilaahi den letzten verbliebenen deutschen Freiluft-Rekord von Dieter Baumann pulverisiert, blieb in 7:25,77 Minuten fast fünf Sekunden unter der fast drei Jahrzehnte alten Bestmarke des Barcelona-Olympiasiegers.

„Das war unglaublich“, sagt Abdilaahi. Unglaublich wäre es nun nicht mehr, wenn er über 5000 m nachlegen könnte: Über diese Distanz hatte er 2025 Baumann die Bestmarke abgenommen und auf 12:53,63 Minuten gesteigert.

In der derzeitigen Form ist da aber noch Luft nach oben: 52 Hundertstel schneller, und Abdilaahi hätte die persönliche Bestmarke seines großen Vorbilds, Sir Mo Farah, erreicht.

Abdilaahi plant nächsten Coup

Der Europarekord von Andreas Almgren ist mit 12:44,27 noch ein ganzes Stück entfernt. Allerdings: In Shanghai schlug Abdilaahi auch den Schweden. „Wir haben zuletzt zusammen trainiert, da war ich etwas besser – das hat mir Selbstvertrauen gegeben“, sagt Abdilaahi.

Sein Jahr 2026 verläuft bislang märchenhaft: Drei Rennen bestritt der hochgewachsene Athlet, dessen Eltern aus Somalia stammen, jedes Mal brach er einen deutschen Rekord – erst im Januar im 10-km-Straßenlauf, dann knackte er Baumanns Bahn-Bestmarke über 10.000 m und schließlich dessen 3000er-Zeit.