Unter-2h-Rekordler Sawe verteidigt Titel: Berlin-Marathon 27.9.

SID 13.05.2026 • 10:17 Uhr Der Kenianer war zuletzt als erster Mensch der Geschichte im Marathon unter der 2-Stunden-Marke geblieben.

Wunderläufer Sabastian Sawe (31) wird nach seinem spektakulären Weltrekord in diesem Jahr auch wieder beim Marathon in Berlin (27. September) starten. Er freue sich „sehr“, nach Berlin „zurückzukehren und meinen Titel zu verteidigen“, sagte Sawe, der 2025 das Rennen mit dem Ziel am Brandenburger Tor gewonnen hatte, bei RTL/ntv. Ende April hatte der Kenianer Sport-Geschichte geschrieben: In London war Sawe als erster Mensch die klassischen 42,195 km unter regulären Bedingungen in weniger als zwei Stunden (1:59:30) gelaufen.

Sawe peilt Berlin-Sieg an

„Viele Menschen fragen sich vielleicht, welche Ziele ich dieses Mal habe“, sagte Sawe über seine Rückkehr nach Berlin: „Nach meinem Sieg in London und meiner Leistung unter zwei Stunden kann ich nur sagen, dass ich mich – wie immer – so gut wie möglich vorbereiten werde, nach Berlin komme, um diese großartige Veranstaltung und Organisation zu ehren, die mich eingeladen hat, und so gut und so schnell wie möglich laufen möchte.“