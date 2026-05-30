Traum-Start in Götzis: Neugebauer jagt Ehammer im Zehnkampf

SID 30.05.2026 • 19:05 Uhr Der Weltmeister ist in den fünf Disziplinen jeweils stärker unterwegs als bei seinem WM-Titel im vergangenen Jahr.

Weltmeister Leo Neugebauer ist hervorragend ins traditionelle Zehnkampf-Meeting im österreichischen Götzis gestartet. Der deutsche Rekordhalter liegt zur Halbzeit nach fünf Disziplinen im Möslestadion auf Rang zwei, mit 4632 Punkten ist nur der Schweizer Simon Ehammer (4762) stärker unterwegs. Zweitbester Deutscher ist Amadeus Gräber (13./4216), Ex-Weltmeister Niklas Kaul liegt auf Rang 18 (4125). Kauls deutlich stärkerer Tag ist allerdings der zweite.

Neugebauer glänzt in allen Disziplinen

Neugebauer kam über die für ihn stets schwierigen 100 m gleich gut in den Wettkampf, in 10,76 Sekunden war er vier Hundertstel schneller als bei seinem WM-Titel im vergangenen Jahr in Tokio – er setzte damit den Ton für den weiteren Tagesverlauf. Auch beim Weitsprung (7,97 m), beim Kugelstoßen (16,71 m), beim Hochsprung (2,06 m) und über die 400 m (47,99 Sekunden) war er jeweils stärker als bei seinem WM-Triumph in Japan. Die Tagesbestweite gelang Neugebauer mit der Kugel, zweitbester Zehnkämpfer war er jeweils beim Weitsprung und Hochsprung – beim Weitsprung kam er bis auf drei Zentimeter an seine persönliche Bestleistung heran.

Nicht erreichbar war hier Ehammer. Der Schweizer, einst WM-Dritter im Weitsprung, flog auf 8,51 m und übertraf seine eigene Weltbestleistung im Rahmen eines Zehnkampfs um sechs Zentimeter. Es war zudem eine Jahresweltbestleistung im Weitsprung. Neugebauer hat auf dem Weg zu den Europameisterschaften im August in Birmingham auch für das Mehrkampf-Meeting in Ratingen am letzten Juni-Wochenende gemeldet.