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Vize-Weltmeister Hummel verpasst Heimsieg – Norris sticht ihn aus

Vizeweltmeister Hummel geschlagen

Deutschlands bester Hammerwerfer muss sich dem Briten Jake Norris geschlagen geben.
Zweiter in Halle: Merlin Hummel
Zweiter in Halle: Merlin Hummel
© AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV
SID
Deutschlands bester Hammerwerfer muss sich dem Briten Jake Norris geschlagen geben.

Hammerwurf-Ass Merlin Hummel hat bei seinem Saisoneinstand einen Heimsieg knapp verpasst. Der Vize-Weltmeister musste sich bei den Halleschen Werfertagen am Samstag mit Platz zwei hinter dem Briten Jake Norris begnügen. Hummel (Frankfurt) kam im ersten Durchgang bei seinem einzigen gültigen Versuch des Tages auf 77,64 m, Norris überbot ihn eine Runde später mit 77,76 m.

Hummel als EM-Medaillenhoffnung

Hummel (24) hatte im Vorjahr bei der WM in Tokio sensationell Silber gewonnen und sich dabei auf 82,77 m gesteigert. Bei den Europameisterschaften im August in Birmingham gehört er zu den deutschen Medaillenhoffnungen.

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