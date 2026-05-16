Vize-Weltmeister Hummel verpasst Heimsieg – Norris sticht ihn aus

Hammerwurf-Ass Merlin Hummel hat bei seinem Saisoneinstand einen Heimsieg knapp verpasst. Der Vize-Weltmeister musste sich bei den Halleschen Werfertagen am Samstag mit Platz zwei hinter dem Briten Jake Norris begnügen. Hummel (Frankfurt) kam im ersten Durchgang bei seinem einzigen gültigen Versuch des Tages auf 77,64 m, Norris überbot ihn eine Runde später mit 77,76 m.