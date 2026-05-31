Leichtathletik-Star Neugebauer mit starkem Saisonstart

SID 31.05.2026 • 18:09 Uhr Weltmeister Leo Neugebauer holt in Götzis 8730 Punkte und landet damit auf Platz zwei.

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer (Stuttgart) hat einen starken Saisonstart hingelegt.

Der deutsche Rekordhalter sammelte beim traditionellen Mehrkampf-Meeting in Götzis/Österreich 8730 Punkte und musste sich nur dem Schweizer Simon Ehammer (8778) geschlagen geben.

Neugebauer bleibt EM-Topfavorit

Neugebauer legte bei seinem Auftritt einen super ersten Tag hin. Am Sonntag verhinderten aber besonders für ihn schwache 50,77 m mit dem Diskus und lediglich 58,46 im Speerwurf eine bessere Punktzahl. Dennoch war es der fünftbeste Zehnkampf in der Karriere des 25 Jahre alten Olympia-Zweiten von Paris, für die Europameisterschaft in Birmingham (10. bis 16. August) gilt Neugebauer als Topfavorit.

Im Vorjahr war Neugebauer in Götzis mit 8555 Punkten und Platz fünf in die Saison gestartet, am Ende krönte sich der Strahlemann der deutschen Leichtathletik in Tokio zum König der Athleten (8804 Punkte). Seine Bestleistung liegt bei 8961 Zählern.

Kaul Dritter – Weißenberg glänzt

Der ehemalige Welt- und Europameister Niklas Kaul (Mainz) landete hinter Neugebauer auf Rang drei (8528). Top-Talent Amadeus Gräber (8345/Frankfurt) wurde Neunter.