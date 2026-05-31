Erfolg für Olympiasiegerin Mabry

SID 31.05.2026 • 16:11 Uhr Die beste deutsche Kugelstoßerin Yemisi Mabry zeigt sich beim Meeting in Sachsen in starker Frühform.

Kugelstoßerin Yemisi Mabry hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Die Olympiasiegerin von Paris 2024, die damals noch unter ihrem Mädchennamen Yemisi Oguleye gestartet war und Ende März den US-amerikanischen Football-Profi Tyler Mabry geheiratet hatte, gewann beim Goldenen Oval in Dresden.

Mit 19,21 Metern setzte sich die 27-Jährige von der MTG Mannheim vor der Schwedin Fanny Roos (18,73 m) und Katharina Maisch (LV 90 Erzgebirge/18,48 m) durch.

Mabry glänzt mit 19,21-Meter-Stoß

Nachdem Mabry bereits in der vergangenen Woche beim Meeting in Rehlingen 18,81 Meter gestoßen hatte, steigerte sie ihre Freiluft-Saisonbestleistung im ausverkauften Heinz-Steyer-Stadion vor 10.000 Zuschauern deutlich.

Die Mannheimerin übernahm bereits mit ihrem ersten Versuch (19,16 m) die Führung und ließ sich den Sieg anschließend nicht mehr nehmen. Im Gegenteil: Im letzten Versuch legte sie noch einmal fünf Zentimeter drauf.

Weniger als drei Monate vor dem Saisonhöhepunkt, den Europameisterschaften im britischen Birmingham (10. bis 16. August), präsentiert sich die Titelverteidigerin damit nach zuletzt einigen Problemchen in stärkerer Verfassung.